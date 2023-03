Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Borsa: Asia chiude in netto calo, si guarda a banche e dati Usa: Scivolano Tokyo e Hong Kong. Yen debole sul dollar… - fisco24_info : Borsa: Asia piatta, in leggero rialzo Tokyo: Incerti i futures sull'avvio dei listini europei - fisco24_info : Borsa: Asia debole con Powell, male Hong Kong, tiene Tokyo: Incerti i futures sull'avvio dei listini europei - SADIComic : @Bad_Linhat io sono colui a cui frega solo dell'economia del mio PAESE. Ultimamente l'economia italiana va alla gra… - peterbraganti : Occhi puntati su Powell che parlera’ al Senato Usa di politica monetaria. Cina punta ad una crescita del 5,0%: prez… -

Le Borse asiatiche concludono in netto calo l'ultima seduta della settimana. Gli investitori concentrano la loro attenzione sullo stato di salute delle banche americane mentre si attendono i dati sul ...Dall'e' intanto rimbalzata la notizia, riportata dall'agenzia Reuters, del licenziamento della ... L'aggiornamento è disponibile sul sito dellaItaliana. Con l'importo assegnato oggi la 19ma ...Il gruppo quotato a Hong Kong ha accelerato in tutti i mercati tranne il maggiore, l'- ... Prada oggi ha chiuso la seduta alladi Hong Kong con un rialzo dello 0,28% a 54,15 dollari di Hong ...

Borsa: Asia chiude in netto calo, si guarda a banche e dati Usa - Economia Agenzia ANSA

(ANSA) - MILANO, 10 MAR - Le Borse asiatiche concludono in netto calo l'ultima seduta della settimana. Gli investitori concentrano la loro attenzione sullo stato di salute delle banche americane ...Borse asiatiche tutte in territorio negativo. La Borsa di Tokyo ha iniziato l’ultima seduta della settimana in calo, seguendo l’ampia correzione del mercato azionario Usa, in attesa dei dati dal merca ...