Borja Valero: «Partita di oggi importante. Gosens uomo in più» (Di venerdì 10 marzo 2023) Borja Valero ha commentato, negli studi di DAZN, la Partita che attende l’Inter questa sera contro lo Spezia. L’ex centrocampista nerazzurro ha parlato anche di Robin Gosens, sottolineandone il buon periodo Gosens IN RIPRESA – Ecco il commento di Borja Valero prima della sfida tra Spezia e Inter. L’ex centrocampista nerazzurro ha toccato tanti temi, sottolineando come Gosens possa essere l’uomo in più per l’Inter: «La sfida di Inzaghi e giocatori è concentrarsi solo sulla sfida di oggi. L’obiettivo è mantenere il giusto atteggiamento dal 1? e indirizzare subito il match. Calhanoglu in panchina è una scelta figlia della Partita con il Porto. È uno dei giocatori più importanti per l’Inter. Difficoltà ... Leggi su inter-news (Di venerdì 10 marzo 2023)ha commentato, negli studi di DAZN, lache attende l’Inter questa sera contro lo Spezia. L’ex centrocampista nerazzurro ha parlato anche di Robin, sottolineandone il buon periodoIN RIPRESA – Ecco il commento diprima della sfida tra Spezia e Inter. L’ex centrocampista nerazzurro ha toccato tanti temi, sottolineando comepossa essere l’in più per l’Inter: «La sfida di Inzaghi e giocatori è concentrarsi solo sulla sfida di. L’obiettivo è mantenere il giusto atteggiamento dal 1? e indirizzare subito il match. Calhanoglu in panchina è una scelta figlia dellacon il Porto. È uno dei giocatori più importanti per l’Inter. Difficoltà ...

