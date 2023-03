Borg, il drink “fai da te” famoso su TikTok manda all’ospedale 27 persone (Di venerdì 10 marzo 2023) Roma, 10 mar — Una moda o una sfida su TikTok può dirsi veramente tale se non uccide o manda all’ospedale qualcuno? Assolutamente no: se fosse innocua o priva di rischi, gli adolescenti chiamati ad aderirvi perderebbero tutto il gusto. Non fa eccezione il «Borg», una bevanda fatta in casa costituita da una miscela di vodka, aromi, integratori e bevande energetiche a base di elettroliti e caffeina. Borg, il drink fai da te su TikTok manda all’ospedale 27 persone Il consumo di Borg, detto anche «il drink del blackout», si è diffuso in queste ultime settimane sulla piattaforma cinese, con migliaia di video di Gen Z che spiegano la loro personale ricetta (la composizione è variabile, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 10 marzo 2023) Roma, 10 mar — Una moda o una sfida supuò dirsi veramente tale se non uccide oqualcuno? Assolutamente no: se fosse innocua o priva di rischi, gli adolescenti chiamati ad aderirvi perderebbero tutto il gusto. Non fa eccezione il «», una bevanda fatta in casa costituita da una miscela di vodka, aromi, integratori e bevande energetiche a base di elettroliti e caffeina., ilfai da te su27Il consumo di, detto anche «ildel blackout», si è diffuso in queste ultime settimane sulla piattaforma cinese, con migliaia di video di Gen Z che spiegano la loro personale ricetta (la composizione è variabile, ...

