Boom di iscritti al Suor Orsola Benincasa: +30%. Da Giurisprudenza ad Economia: al via i test d’ingresso (Di venerdì 10 marzo 2023) Informarsi, valutare, testare, magari riprovare e poi scegliere. Il Rettore Lucio d’Alessandro, sintetizza in cinque passi quella che è, ormai, la collaudata ‘filiera’ del sistema di orientamento dell’Università Suor Orsola Benincasa che anche quest’anno è il primo Ateneo del Mezzogiorno ad avviare una sessione primaverile anticipata dei test d’ingresso (completamente gratuiti) per l’iscrizione all’anno accademico 2023-24. Si parte il 20 marzo con quattro diverse sessioni giornaliere di test e con una procedura interamente telematica di prenotazione (www.unisob.na.it/iscrizioni) che consente di scegliere giorno ed orario (anche pomeridiano) in cui sostenere il test. Quattro i corsi di laurea coinvolti: il corso di laurea triennale ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 10 marzo 2023) Informarsi, valutare,are, magari riprovare e poi scegliere. Il Rettore Lucio d’Alessandro, sintetizza in cinque passi quella che è, ormai, la collaudata ‘filiera’ del sistema di orientamento dell’Universitàche anche quest’anno è il primo Ateneo del Mezzogiorno ad avviare una sessione primaverile anticipata dei(completamente gratuiti) per l’iscrizione all’anno accademico 2023-24. Si parte il 20 marzo con quattro diverse sessioni giornaliere die con una procedura interamente telematica di prenotazione (www.unisob.na.it/iscrizioni) che consente di scegliere giorno ed orario (anche pomeridiano) in cui sostenere il. Quattro i corsi di laurea coinvolti: il corso di laurea triennale ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... artedipulire : Fra Schlein e Bonaccini oggi il confronto risolutivo Bonaccini sul boom degli iscritti: «Speriamo che in tanti arr… - AlessandraSzago : RT @EmilioBerettaF1: Pd, 'effetto Schlein': boom del tesseramento, quasi 4mila iscritti in un giorno SONO TENTATO, NON HO MAI VOLUTO PRENDE… - RosarioLavorgna : Boom di iscritti al Suor Orsola: +30% rispetto allo scorso anno NAPOLI - Informarsi, valutare, testare, magari ripr… - CorriereToscano : A Viterbo scritte antisemite contro segretaria dem. Solidarietà Meloni, La Russa, Tajani. La premier: 'Atto vergogn… - fulviodeangeli1 : Pd, boom di iscritti: 680 new entry in tre giorni -