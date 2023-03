Bonus bollette per le famiglie e credito di imposta per le imprese, l'ipotesi del governo (Di venerdì 10 marzo 2023) In materia di aiuti sul caro-energia è allo studio un " Bonus famiglie " che potrebbe partire dalla seconda metà dell’anno e che si baserebbe sui consumi, consentendo di incentivare il risparmio energetico... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 10 marzo 2023) In materia di aiuti sul caro-energia è allo studio un "" che potrebbe partire dalla seconda metà dell’anno e che si baserebbe sui consumi, consentendo di incentivare il risparmio energetico...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Sonotornato4 : RT @wbfe: Scusa cara @GiorgiaMeloni ma se 10 giorni fa sventolavi ai 4 venti il calo delle bollette del 25% perché adesso serve un bonus ?… - DAgrestaFrance : Le scelte del Governo su bonus edili e codici Appalti mettono in pericolo 100mila posti di lavoro, la qualità del l… - robertopontillo : RT @Radio1Rai: ??#Bollette Allo studio del @MEF_GOV un 'bonus famiglie' basato sui consumi e un credito di imposta per le imprese modulato s… - wbfe : Scusa cara @GiorgiaMeloni ma se 10 giorni fa sventolavi ai 4 venti il calo delle bollette del 25% perché adesso ser… - Radio1Rai : ??#Bollette Allo studio del @MEF_GOV un 'bonus famiglie' basato sui consumi e un credito di imposta per le imprese m… -