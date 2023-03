Bombe su mezza Ucraina: è la vendetta russa (Di venerdì 10 marzo 2023) Occhio per occhio. È in sintesi la spiegazione del ministro della Difesa russo rispetto alla nuova ondata di bombardamenti massicci lanciata ieri notte contro le città ucraine. Almeno 11 le first appeared on il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 10 marzo 2023) Occhio per occhio. È in sintesi la spiegazione del ministro della Difesa russo rispetto alla nuova ondata di bombardamenti massicci lanciata ieri notte contro le città ucraine. Almeno 11 le first appeared on il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dgx2018 : RT @stallicubi: 'La Russia ha iniziato a utilizzare in Ucraina le nuove più potenti bombe di pianificazione UPAB-1500B del peso di 1500 kg.… - Vafankulu_Euru : RT @stallicubi: 'La Russia ha iniziato a utilizzare in Ucraina le nuove più potenti bombe di pianificazione UPAB-1500B del peso di 1500 kg.… - SoniaLaVera : RT @stallicubi: 'La Russia ha iniziato a utilizzare in Ucraina le nuove più potenti bombe di pianificazione UPAB-1500B del peso di 1500 kg.… - stallicubi : 'La Russia ha iniziato a utilizzare in Ucraina le nuove più potenti bombe di pianificazione UPAB-1500B del peso di… - Lore__82 : @Rebus_Milan Noi qui a Parma lo abbiam appena fuori il centro, strascassa le palle a tutti perché a ogni partita ch… -