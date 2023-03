(Di venerdì 10 marzo 2023) Francesco, ospite di Radio Sportiva, ha parlato delle insidie della gara di questa sera con lo. L’ex calciatore nerazzurro ha poi detto la sua su cosa potrebbe significare questa partita per. Infine èvenuto sul match di ritorno contro il Porto e ha espresso un giudizio sulle doti di Calhanoglu come regista dell’. GARA DIFFICILE ? Francesco, ha fatto una breve analisi del momento dell’e delle insidie che potrebbe incontrare con lo: «Penso che sia il momento giusto per far vedere che il momento di difficoltà è passato, visto che poi ci sono le coppe. Secondo me l’deve continuare a credere in tutti i suoi obiettivi anche se sono difficili. Una squadra competitiva come lo è quella ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Bolzoni: «Inter, attenzione allo Spezia: Lukaku può sbloccarsi» - - fcin1908it : Inter, Bolzoni: “Mancini era un po’ diverso dagli allenatori dei Top club. Ricordo…” - sportli26181512 : Inter, l'ex-Bolzoni: 'In un mese Mancini mi portò dagli Allievi alla prima squadra. Il Triplete...': L'ex centrocam… - internewsit : Bolzoni: «Il merito del mio inizio è di Mancini, puntava sui giovani» - - FcInterNewsit : L'ex Inter Bolzoni: 'Dagli Allievi alla prima squadra in un mese grazie a Mancini. E sul Triplete...' -

Commenta per primo L'ex centrocampista dell', Francesco, è stato intervistato da Goal.com e ha ripercorso la sua carriera, soprattutto agli inizi con l'esplosione in prima squadra nel 2009. MOTTA - MILITO - 'Io ho dato il via al ...Commenta per primo L'ex centrocampista dell', Francesco, è stato intervistato da Goal.com e ha ripercorso la sua carriera, soprattutto agli inizi con l'esplosione in prima squadra nel 2009. MOTTA - MILITO - 'Io ho dato il via al ...

Inter, l'ex-Bolzoni: 'In un mese Mancini mi portò dagli Allievi alla prima squadra. Il Triplete...' Calciomercato.com

L'ex centrocampista di Palermo e Bari si racconta a GOAL: "A Palermo la mia stagione migliore, Vazquez può fare ancora la differenza in Serie A".e ha ripercorso la sua carriera, soprattutto agli inizi con l'esplosione in prima squadra nel 2009. MOTTA-MILITO - "Io ho dato il via al Triplete Sì, sono rientrato nell'affare Thiago Motta-Milito: i ...