Boltiere | un incontro per la Giornata Internazionale della Donna

(Di venerdì 10 marzo 2023) In occasione2023, il Comune diorganizza per sabato 11 marzo alle ore 15:00, presso il Centro Civico Aldo Moro, undedicato alle donne e ai cittadinisi. Per una ricorrenza così importante l’assessorato alle pari opportunità guidato da Savina Mora ha deciso di dedicare un pomeriggio alle donnesi impegnate nella comunità. Il programma prevede l’inizio dell’evento alle ore 15:00 con l’introduzione dell’assessore Mora e i consueti saluti del Sindaco Osvaldo Palazzini. Seguiranno gli interventi di Silvia Dradi Presidenterete interistituzionale e di Sara Modora Presidenterete aiuto. Si entrerà ...