Bologna-Lazio, Lazzari: "Gara difficile, non possiamo sbagliare" (Di venerdì 10 marzo 2023) Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, Manuel Lazzari ha presentato il match Bologna-Lazio, in programma al Dall'Ara nella serata di sabato 11 marzo: "Ci attende una sfida molto difficile, su un campo ostico e contro una squadra che negli ultimi mesi ha avuto un gran rendimento. Dovremo essere preparati sia fisicamente che mentalmente per fare una bella figura". Il terzino biancoceleste ha poi aggiunto: "Battere la capolista lascia sempre qualcosa di positivo. Domani non possiamo sbagliare e daremo il 100% per conquistare tre punti fondamentali. Tante squadre se la giocheranno fino alla fine per andare in Champions".

