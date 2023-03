Bologna | i convocati per la Lazio | la scelta su Orsolini e Dominguez

(Di venerdì 10 marzo 2023) Ilha comunicato la lista deiufficiali per la gara di Serie A contro la. Tutti i dettagli Il, tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito, ha reso nota la lista dei calciatori a disposizione di Thiago Motta per la gara contro la. Assentiper infortunio. Portieri: Bardi, Ravaglia, Skorupski.Difensori: Bonifazi, Cambiaso, De Silvestri, Kyriakopoulos, Lucumi, Lykogiannis, Posch, Sosa, Soumaoro.Centrocampisti: Aebischer, Ferguson, Medel, Moro, Pyyhtia, Schouten, Soriano.Attaccanti: Arnautovic, Barrow, Sansone, Zirkzee. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Alla vigilia della gara con la Lazio, l'allenatore del Bologna Thiago Motta ha diramato la lista dei convocati. Out Dominguez e Orsolini, ecco l'elenco completo: Portieri: Bardi, Ravaglia, Skorupski. Difensori: Bonifazi, Cambiaso, De Silvestri, Kyriakopoulos, Lucumi, Lykogiannis, Posch, Sosa, Soumaoro. Centrocampisti: Aebischer, Ferguson, Medel, Moro, Pyyhtia, Schouten, Soriano. Attaccanti: Arnautovic, Barrow, Sansone, Zirkzee.

Il Bologna ha comunicato ufficialmente la lista dei convocati per la sfida di domani sera al Dall'Ara, contro la Lazio. I rossoblù andranno in ritiro oggi in vista della gara di domani in 23.