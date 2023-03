Bologna | frusta la figlia con un cavo elettrico e irrompe a casa della suocera | arrestata una 45enne di origini cinesi

(Di venerdì 10 marzo 2023) Per rimproverare la15enne, accusanta di essere disordinata e indifferente ai lavori domestici, l’ha colpita con unusato come una. Poi, dopo che la ragazzina si è rifugiatanonna paterna con i due fratellini più piccoli, la madre ha fatto irruzione a77enne pretendendo la restituzione dei figli. La vicenda è avvenuta a Sant’Agata Bolognese () e si è conclusa con l’intervento dei carabinieri che hanno arrestato unadi origine cinese. A chiamare il 112 è stata l’anziana, italiana, che mercoledì sera si è vista arrivare ai tre nipoti, scappati daperché la madre si era arrabbiata. La ...

La donna a questo punto è stata arrestata dai Carabinieri per violazione di domicilio aggravata e su disposizione della Procura della Repubblica di è stata sottoposta agli arresti domiciliari. Prima ha dato alla figlia maggiore, una ragazza di 15 anni, una frustata con un cavo elettrico, ferendola lievemente. Poi, dopo che la 15enne, la sorella di nove anni e il fratellino di ...

Tutti i tre figli della donna sono stati affidati alla nonna in attesa del padre, che al momento lavora all'estero ...BOLOGNA, 10 MAR - Per rimproverare la figlia 15enne, accusandola di essere disordinata e indifferente ai lavori domestici, l'ha colpita con un cavo elettrico usato come una frusta e l'ha leggermente f ...