Bollette energetiche in scadenza, il ministro Pichetto: “Stiamo valutando sconti”. Assoutenti: “Recepito il nostro allarme” (Di venerdì 10 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto si è espresso stamane sulla eventuale conferma degli sconti per le Bollette energetiche che scadono il 31 marzo “Stiamo facendo una valutazione in questi giorni in raccordo con il ministero dell’Economia che tiene i cordoni della borsa e questo influirà certamente nell’inserire anche tutto, in parte o nulla dei cosiddetti oneri di sistema nella bolletta. Ma confermo che dopo un primo ribasso del 20% nel precedente trimestre dovremo riavere un altro 20% che si unisce al 34% del gas e al successivo 10. Quindi il trend è abbastanza buono” ma per per un nuovo intervento bisogna andare con cautela. Ha replicato al ministro anche Assoutenti: “sulla conferma degli sconti ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 10 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIldell’Ambiente Gilbertosi è espresso stamane sulla eventuale conferma degliper leche scadono il 31 marzo “facendo una valutazione in questi giorni in raccordo con il ministero dell’Economia che tiene i cordoni della borsa e questo influirà certamente nell’inserire anche tutto, in parte o nulla dei cosiddetti oneri di sistema nella bolletta. Ma confermo che dopo un primo ribasso del 20% nel precedente trimestre dovremo riavere un altro 20% che si unisce al 34% del gas e al successivo 10. Quindi il trend è abbastanza buono” ma per per un nuovo intervento bisogna andare con cautela. Ha replicato alanche: “sulla conferma degli...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Bianca34874951 : RT @rtl1025: ?? Sulla eventuale conferma degli sconti che scadono il 31 marzo per le #bollette energetiche 'stiamo facendo una valutazione i… - susy19711 : RT @Agenzia_Ansa: Sulla eventuale conferma degli sconti che scadono il 31 marzo per le bollette energetiche 'stiamo facendo una valutazione… - Agenzia_Ansa : Sulla eventuale conferma degli sconti che scadono il 31 marzo per le bollette energetiche 'stiamo facendo una valut… - rtl1025 : ?? Sulla eventuale conferma degli sconti che scadono il 31 marzo per le #bollette energetiche 'stiamo facendo una va… - dominedi72 : iva a 0 per pane latte e pasta (etc) è demagogia, non sono quei 4 centesimi in meno che ci servono quando bollette… -