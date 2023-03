Bollette, arriva il mercato libero e impazzano le offerte (Di venerdì 10 marzo 2023) Entro il primo aprile scatterà la fine delle tutele sul prezzo di luce e gas per i condomini e le micro imprese. Le famiglie hanno tempo fino al 10 gennaio 2024 per effettuare il passaggio ad un nuovo ... Leggi su lanazione (Di venerdì 10 marzo 2023) Entro il primo aprile scatterà la fine delle tutele sul prezzo di luce e gas per i condomini e le micro imprese. Le famiglie hanno tempo fino al 10 gennaio 2024 per effettuare il passaggio ad un nuovo ...

