Bollette: allo studio bonus famiglie da metà anno (Di venerdì 10 marzo 2023) In materia di aiuti sul caro - energia è allo studio un 'bonus famiglie' che potrebbe partire dalla seconda metà dell'anno e che si baserebbe sui consumi, consentendo di incentivare il risparmio ...

