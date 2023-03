Blitz della Polizia a Secondigliano, controllate attività e persone (Di venerdì 10 marzo 2023) Blitz della Polizia a Secondigliano: identificate 85 persone, controllato 56 veicoli e contestato 13 violazione del Codice della Strada Blitz della Polizia a Secondigliano. Ieri mattina gli agenti del Commissariato Secondigliano, personale delle Unità Operative Secondigliano, della Polizia Locale del Comune di Napoli e dell’A.S.L. U.O.S.D. Veterinaria, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania e del Reparto Mobile, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Secondigliano. Nel corso dell’attività gli operatori hanno identificato 85 persone, ... Leggi su puntomagazine (Di venerdì 10 marzo 2023): identificate 85, controllato 56 veicoli e contestato 13 violazione del CodiceStrada. Ieri mattina gli agenti del Commissariato, personale delle Unità OperativeLocale del Comune di Napoli e dell’A.S.L. U.O.S.D. Veterinaria, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania e del Reparto Mobile, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere. Nel corso dell’gli operatori hanno identificato 85, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ServiziAlLavoro : Ucraina, nuovo attacco missilistico russo. Otto vittime e black out. In Transnistria sventato ... Nonostante l'impi… - giraldiorazio : Questi dono i protetti della sinistra yrsVivono all'estero e 'prestano' l'alloggio popolare a due abusivi: blitz a… - maina_enrica : RT @TgLa7: Sono complessivamente 59 gli indagati nell'inchiesta 'Hybris' coordinata dalla Dda di Reggio Calabria. Coinvolto anche un finanz… - TgLa7 : Sono complessivamente 59 gli indagati nell'inchiesta 'Hybris' coordinata dalla Dda di Reggio Calabria. Coinvolto an… - Beppe16563071 : @ChiranAngelgela Il ?? non sa nemmeno di cosa parla,il Troglodita e il ponte,va bene lui non farà nn ma?.Questi i ri… -