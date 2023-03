Blanco duetta con Mina dopo la bufera mediatica di Sanremo 2023

(Di venerdì 10 marzo 2023)conladie si prende così una grande rivincitale polemiche per la performance sul palco per cui è indagato. Il brano, di cui non si conosce ancora il titolo, dovrebbe uscire il 14 aprile.Una collaborazione anticipata dal quotidiano “Il Messaggero” che lancia anche una data:

La querelle di Sanremo GUARDA ANCHE Tutti i video su musica e concerti I riflettori si sono momentaneamente spenti sue su quanto accaduto sul palco del teatro Ariston lo scorso mese di ...con Mina: il cantante vincitore di Sanremo 2022 unirà la sua voce con la Tigre di Cremona. Cosa conta di più nella carriera di un artista La musica, ovviamente. E cosìsi fa ...Il brano, di cui non si conosce ancora il titolo, dovrebbe uscire il 14 aprilecon Mina dopo la bufera di Sanremo 2023 e si prende così una grande rivincita dopo le polemiche per la performance sul palco per cui è indagato. Una collaborazione anticipata dal ...

Il ritorno di Blanco e questa volta duetta con Mina la Repubblica

Forse il duetto più inaspettato dell'anno: è di questi giorni la notizia che Blanco interpreterà insieme a Mina la sua prossima canzone, creando un filo rosso tra la grande musica della tradizione ita ...Nel disco d'esordio, Blu Celeste, non aveva voluto nessun'altra voce se non la sua: era così geloso dei suoi versi da non volerli condividere con altri colleghi. Stavolta, alla ...