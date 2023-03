Blade Runner 2099: Jodie Comer nel cast della serie sequel? (Di venerdì 10 marzo 2023) Dopo The Last Duel, Jodie Comer potrebbe tornare a collaborare con Ridley Scott nella serie sequel Blade Runner 2099. Dopo l'annuncio dell'arrivo di una serie tv che proseguirà le vicende di Blade Runner, Blade Runner 2099, negli ultimi mesi del progetto in via di sviluppo si è parlato molto poco. Un nuovo rumor indicherebbe in Jodie Comer la protagonista della serie prodotta da Prime Video. Nell'episodio di questa settimana di The Hot Mic, l'insider Jeff Sneider afferma che Jodie Comer potrebbe essere in trattative per riunirsi con il regista di The Last Duel Ridley ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 10 marzo 2023) Dopo The Last Duel,potrebbe tornare a collaborare con Ridley Scott nella. Dopo l'annuncio dell'arrivo di unatv che proseguirà le vicende di, negli ultimi mesi del progetto in via di sviluppo si è parlato molto poco. Un nuovo rumor indicherebbe inla protagonistaprodotta da Prime Video. Nell'episodio di questa settimana di The Hot Mic, l'insider Jeff Sneider afferma chepotrebbe essere in trattative per riunirsi con il regista di The Last Duel Ridley ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Muraa____ : @Zincoritorna si va per blade runner che fomenta troppo - Claudi0Ruzza : @il_prof_13 Ho provato a guardare Blade Runner per tre volte e per tre volte mi sono addormentato - hellkittyclub : clube da luta ?? taxi driver ?? scarface ?? pulp fiction ?? psicopata americano ?? matrix ?? drive ?? donnie darko… - italskipper : @ottavio_marino - Il Gattopardo - Amarcord - Barry Lyndon - Il Cacciatore - Blade Runner - ... - Interstellar (lo so, sono un prolisso ??) - andrewsword2 : RT @andrewsword2: #DailyAndro e la fantascienza Senza offesa per Kubrick è meglio il libro, nel caso di Blade Runner invece è meglio il fi… -