(Di venerdì 10 marzo 2023) Ilscendela soglia dei 20.000, per la, con i timori per il rialzo dei tassi e l'evoluzione della normativa Usa sulle criptovalute. Ilcede il 2% a 19.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiaPettinelli : Bitcoin sotto i 20.000 dollari,per la prima volta da gennaio - Ultima Ora - ANSA - News24_it : Bitcoin sotto i 20.000 dollari,per la prima volta da gennaio - fisco24_info : Bitcoin sotto i 20.000 dollari,per la prima volta da gennaio: Criptovaluta in calo del 2% - CrCCC8 : RT @EnricoFaraboll1: Le azioni e le criptovalute statunitensi hanno ora perso oltre $ 2 trilioni di capitalizzazione di mercato in meno di… - iconanews : Bitcoin sotto i 20.000 dollari,per la prima volta da gennaio -

Ilscendela soglia dei 20.000 dollari, per la prima volta gennaio, con i timori per il rialzo dei tassi e l'evoluzione della normativa Usa sulle criptovalute. Ilcede il 2% a 19.Ile' sceso oggiquota 20mila dollari per la prima volta da gennaio a quota 19.659 con una flessione del 9% e sulla sua scia cala anche l'ether che cede circa il 10%. Ancora peggiore il ...pressione anche le azioni di MicroStrategy, la software company guidata da Michael Saylor e legata all'andamento della criptovaluta visto che detiene 132.500, ovvero lo 0,63% della ...

Le prese di profitto potrebbero far scivolare Bitcoin sotto i 20.000$, avverte Glassnode Cointelegraph Italia

(ANSA) - MILANO, 10 MAR - Il Bitcoin scende sotto la soglia dei 20.000 dollari, per la prima volta gennaio, con i timori per il rialzo dei tassi e l'evoluzione della normativa Usa sulle criptovalute.Venerdì nero per le criptovalute. In giornata odierna i principali token del mercato, Bitcoin incluso, registrano forti perdite.