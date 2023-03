Biathlon, start list staffetta maschile Ostersund 2023: pettorali ed italiani in gara (Di venerdì 10 marzo 2023) La startlist, i pettorali e gli italiani in gara della staffetta maschile di Biathlon di Ostersund 2023. Italia a caccia della medaglia sulle nevi svedesi dopo lo splendido argento di Tommaso Giacomel nell’individuale. Insieme all’atleta di Vipiteno, gareggeranno nella staffetta anche Daniele Cappellari, Didier Bionaz e Patrick Braunhofer. Ecco, di seguito, la start list completa della staffetta in programma sabato. Norvegia Germania Francia Svezia Finlandia Austria Italia Repubblica Ceca Ucraina Slovenia Svizzera Usa Romania Canada Polonia Lituania Estonia Moldavia Kazakistan Lettonia Giappone Belgio SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 10 marzo 2023) La, ie gliindelladidi. Italia a caccia della medaglia sulle nevi svedesi dopo lo splendido argento di Tommaso Giacomel nell’individuale. Insieme all’atleta di Vipiteno, gareggeranno nellaanche Daniele Cappellari, Didier Bionaz e Patrick Braunhofer. Ecco, di seguito, lacompleta dellain programma sabato. Norvegia Germania Francia Svezia Finlandia Austria Italia Repubblica Ceca Ucraina Slovenia Svizzera Usa Romania Canada Polonia Lituania Estonia Moldavia Kazakistan Lettonia Giappone Belgio SportFace.

