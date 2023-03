Biathlon, start list staffetta femminile Ostersund 2023: pettorali ed italiane in gara (Di venerdì 10 marzo 2023) La startlist, i pettorali e le italiane in gara della staffetta femminile di Biathlon di Ostersund 2023. Prosegue il penultimo fine settimana di questa stagione di Coppa del Mondo, con l’Italia che vuole togliersi un’altra soddisfazione dopo la splendida doppietta nell’individuale vinta da Dorothea Wierer davanti a Lisa Vittozzi. Saranno proprio Wierer e Vittozzi due delle protagoniste della staffetta, con Rebecca Passler e Samuela Comola che completano la squadra. Ecco, di seguito, la start list completa della staffetta in programma sabato. Svezia Francia Germania Norvegia Italia Svizzera Repubblica ... Leggi su sportface (Di venerdì 10 marzo 2023) La, ie leindelladidi. Prosegue il penultimo fine settimana di questa stagione di Coppa del Mondo, con l’Italia che vuole togliersi un’altra soddisfazione dopo la splendida doppietta nell’individuale vinta da Dorothea Wierer davanti a Lisa Vittozzi. Saranno proprio Wierer e Vittozzi due delle protagoniste della, con Rebecca Passler e Samuela Comola che completano la squadra. Ecco, di seguito, lacompleta dellain programma sabato. Svezia Francia Germania Norvegia Italia Svizzera Repubblica ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Biathlon | La start list della staffetta femminile di #Ostersund - ReHaLi8 : RT @FondoItalia: Biathlon - Hannah Auchentaller a 'Fondo Italia': 'Bellissima gara, che gioia per Lisa e Doro! E domenica c'è la mass start… - infoitsport : Biathlon - Hannah Auchentaller a 'Fondo Italia': 'Bellissima gara, che gioia per Lisa e Doro! E domenica c'è la mas… - FondoItalia : Biathlon - Hannah Auchentaller a 'Fondo Italia': 'Bellissima gara, che gioia per Lisa e Doro! E domenica c'è la mas… - Davide_peacock : ma per la mass-start di domenica richiamiamo Windisch? #OST23 #biathlon -