Biathlon | Nathalie Santer | “Persi la Coppa del Mondo per gli scarti Mi allenavo con grandi campioni”

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 marzo 2023)è stata una delle pioniere delfemminile italiano, prendendo parte a cinque edizioni dei Giochi Olimpici Invernali da Albertville 1992 (la prima di sempre per le donne in questa disciplina) a Torino 2006 e sfiorando la conquista delladelnella stagione 1993-1994. L’ex atleta di Dobbiaco è stata investita recentemente dell’incarico di nuovo membro del board esecutivo dell’IBU. Ospite di una nuova puntata di Wintermania, rubrica di approfondimento dedicata agli sport invernali su Sport2U, in collaborazione con OA Sport, condotta da Dario Puppo, la cinquantenne nativa di San Candido ha raccontato alcuni aneddoti della sua carriera spiegando inoltre il suo nuovo ruolo all’interno della federazione mondiale. “Ricordo i primi raduni, in cui non tutte le ragazze avevano ...