Biathlon, Mondiali Youth 2023: Astrid Plosch conquista il bronzo nella sprint femminile (Di venerdì 10 marzo 2023) Salito a tre il computo delle medaglie per l’Italia nei Mondiali giovanili di Biathlon in corso di svolgimento sulle nevi kazake di Shchuchinsk. nella sprint femminile della categoria Youth è stata Astrid Plosch a centrare il bersaglio, è il caso di dirlo, conquistando il bronzo grazie a una prova immacolata al poligono a 42.6 dalla vetta. L’oro è andato alla tedesca Julia Tannheimer con il tempo di 17:45.0 (1+1) a precedere l’altra teutonica Julia Kink a 26.2 (1+0) e appunto Plosch. Una bella prestazione per le azzurre, considerando l’ottavo posto di Fabiana Carpella a 1:36.6 (1+1), consistente nella gara sui due poligoni. Un po’ di rammarico invece c’è per Carlotta Gautero, gravata ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 marzo 2023) Salito a tre il computo delle medaglie per l’Italia neigiovanili diin corso di svolgimento sulle nevi kazake di Shchuchinsk.della categoriaè stataa centrare il bersaglio, è il caso di dirlo,ndo ilgrazie a una prova immacolata al poligono a 42.6 dalla vetta. L’oro è andato alla tedesca Julia Tannheimer con il tempo di 17:45.0 (1+1) a precedere l’altra teutonica Julia Kink a 26.2 (1+0) e appunto. Una bella prestazione per le azzurre, considerando l’ottavo posto di Fabiana Carpella a 1:36.6 (1+1), consistentegara sui due poligoni. Un po’ di rammarico invece c’è per Carlotta Gautero, gravata ...

