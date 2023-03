(Di venerdì 10 marzo 2023) L’questa sera giocherà contro lo, prima della trasferta di Porto.si è espresso sul match del Picco e sulle voci di Deal posto di Inzaghi TRA FUTURO E ATTUALITÀ ? In collegamento su Radio Sportiva, Fabriziosu alcuni temi nerazzurri: «De? Sono dell’idea che un tifoso dell’debba augurarsi Inzaghi sulla panchina nerazzurra anche il prossimo anno perché vuol dire che la stagione è stata importante. Nel caso in cui, le cose si complicassero allora Desarebbe il mio preferito, ma faccio fatica ad oggi ad immaginarlo lontano dalla Premier League.? Quest’anno l’in trasferta ha fatto molta fatica, dall’altra parte trova uno ...

Biasin: «De Zerbi-Inter I tifosi si augurino altro! Spezia pericoloso» Inter-News.it

