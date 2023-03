Bianca Balti saluta l’Italia: «È ora di tornare a casa». E mostra le cicatrici dell’operazione al seno (Di venerdì 10 marzo 2023) Bianca Balti pochi minuti fa ha postato una foto sul proprio profilo Instagram in cui saluta l’Italia: la modella sta infatti, per ripartire alla volta di Los Angeles, Stati Uniti, città in cui vive da tempo insieme alle figlie Matilde e Mia. La top model in queste settimane è stata molto impegnata con le varie fashion week che si sono susseguite: Bianca ha assistito a varie sfilate, prima, a Milano e poi, a Parigi. La modella ha portato con sé la figlia più grande Matilde. Il post Instagram di Bianca L’ultimo post che Bianca Balti ha pubblicato sul proprio profilo Instagram, la mostra con un completo sexy di colore verde chiaro e la didascalia sotto la foto recita: «È arrivato il momento di tornare a ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 10 marzo 2023)pochi minuti fa ha postato una foto sul proprio profilo Instagram in cui: la modella sta infatti, per ripartire alla volta di Los Angeles, Stati Uniti, città in cui vive da tempo insieme alle figlie Matilde e Mia. La top model in queste settimane è stata molto impegnata con le varie fashion week che si sono susseguite:ha assistito a varie sfilate, prima, a Milano e poi, a Parigi. La modella ha portato con sé la figlia più grande Matilde. Il post Instagram diL’ultimo post cheha pubblicato sul proprio profilo Instagram, lacon un completo sexy di colore verde chiaro e la didascalia sotto la foto recita: «È arrivato il momento dia ...

