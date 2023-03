Berrettini-Daniel oggi | ATP Indian Wells 2023 | orari | dove vederlo in tv | programma | streaming

(Di venerdì 10 marzo 2023) Domani, non prime dalle 02.00 italiane, Matteofarà il suo esordio nel Masters1000 di. Sul cemento californiano il romano giocherà contro il giapponese Taronell’incontro valido per il secondo turno. Una sfida, sulla carta, alla portata dell’azzurro, ma i punti di domanda però non mancano e sono legati alla sua condizione fisica. Quanto ad accaduto ad Acapulco (Messico) con quel ritiro nei quarti di finale contro il danese Holger Rune, ha fatto suonare un altro allarme per un tennista che, con grande ricorrenza, ha dovuto fare i conti con contrattempi., da questo punto di vista, ha rassicurato sullo stato di salute, affermandosi di essersi preparato bene per la sfida contro, a segno nel primo turno contro lo ...

