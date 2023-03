Bergamo, squadra di calcio sanzionata dal giudice sportivo: aveva esposto uno striscione sul naufragio di Cutro (Di venerdì 10 marzo 2023) Multa da 550 euro e squalifica per il capitano e i dirigenti di una squadra dilettantistica bergamasca, rei di aver disubbidito al divieto dell’arbitro e di aver esposto uno striscione per sensibilizzare verso la tragedia di Cutro, naufragio in cui il 26 febbraio hanno perso la vita circa settanta migranti (il bilancio è ancora in aggiornamento). «Cimitero Mediterraneo, basta morti in mare»: questa la scritta a centrocampo con cui i giocatori dell’Atlethic Brighela – una società molto attiva anche nel sociale – si sono schierati a centrocampo con l’arbitro e gli avversari padroni di casa, il River Negrone. L’episodio ha avuto luogo durante un una partita del Girone B, avvenuta domenica scorsa. Lo riporta L’Eco di Bergamo. La decisione è giunta dal giudice ... Leggi su open.online (Di venerdì 10 marzo 2023) Multa da 550 euro e squalifica per il capitano e i dirigenti di unadilettantistica bergamasca, rei di aver disubbidito al divieto dell’arbitro e di averunoper sensibilizzare verso la tragedia diin cui il 26 febbraio hanno perso la vita circa settanta migranti (il bilancio è ancora in aggiornamento). «Cimitero Mediterraneo, basta morti in mare»: questa la scritta a centrocampo con cui i giocatori dell’Atlethic Brighela – una società molto attiva anche nel sociale – si sono schierati a centrocampo con l’arbitro e gli avversari padroni di casa, il River Negrone. L’episodio ha avuto luogo durante un una partita del Girone B, avvenuta domenica scorsa. Lo riporta L’Eco di. La decisione è giunta dal...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Bergamo, la squadra espone striscione su Cutro. Il giudice sportivo li multa e squalifica capitano e dirigenti - LaStampa : In campo con lo striscione “Basta morti in mare”, squadra di calcio multata a Bergamo - pin_klo : RT @fattoquotidiano: Bergamo, la squadra espone striscione su Cutro. Il giudice sportivo li multa e squalifica capitano e dirigenti https:/… - MassaroRoberto_ : RT @fattoquotidiano: Bergamo, la squadra espone striscione su Cutro. Il giudice sportivo li multa e squalifica capitano e dirigenti https:/… - sar_zita86 : RT @LaStampa: In campo con lo striscione “Basta morti in mare”, squadra di calcio multata a Bergamo -