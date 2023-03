Bergamo spalanca le porte della Social Domus | la nuova casa dei Servizi Sociali

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 10 marzo 2023). Il lavoro che ha portato all’inaugurazione di oggi è iniziato formalmente con la sottoscrizione dell’Accordo di Programma da parte del Comune di, Provincia di, Regione Lombardia, Cassa Depositi e Prestiti, Agenzia del Demanio e ASST Papa Giovanni XXIII: alla firma del 2016 è seguito un iter il più possibile accelerato, che ha portato a completare il piano di riqualificazione di tutta l’area in meno di 5 anni. Son stati consegnati al Comune dinuovi spazi per l’Assessorato alle Politichei e per il Polo Civico di quartiere. Il cantiere nel padiglione dell’ex Anatomia si è concluso nel 2022: oltre 2100 metri quadrati tutti di interesse pubblico, con ingresso diretto da via XXIV maggio e annessa pista ciclabile. Circa 1300 metri quadrati son stati destinati al nuovo ...