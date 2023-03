Bergamo e Brescia, l’alleanza tra fiere per la sostenibilità (Di venerdì 10 marzo 2023) Nuovo corso. Con Futura Expo le edizioni alternate annualmente tra le due città sui temi della circolarità Lenarduzzi (Promoberg): «Sinergie anche in futuro». Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 10 marzo 2023) Nuovo corso. Con Futura Expo le edizioni alternate annualmente tra le due città sui temi della circolarità Lenarduzzi (Promoberg): «Sinergie anche in futuro».

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItalyinUK : A Londra i sindaci #DelBono e @giorgio_gori per Bergamo e Brescia Capitale italiana della Cultura 2023: incontro co… - EasyInve : Sabato 18 marzo a #Bergamo e #Brescia si terrà Land Music: le campane di 448 comuni suoneranno insieme, alle 20, in… - StudioAgora1 : RT @TurismoItaliaNw: La via dei Tiepolo nelle province di Brescia e Bergamo: con la mostra sull’artista rientra nell’itinerario Lonato del… - cciaabg : L'alleanza tra Bergamo e Brescia si fa sempre più stretta, passando dalla cultura all’economia. I presidenti delle… - CCarrara1983 : RT @ItalyinUK: A Londra i sindaci #DelBono e @giorgio_gori per Bergamo e Brescia Capitale italiana della Cultura 2023: incontro con Amb. @I… -