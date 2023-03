Bergamo e Brescia capitale della cultura: in vendita i biglietti integrati con il treno (Di venerdì 10 marzo 2023) Bergamo. A Bergamo Brescia capitale Italiana della cultura 2023 con trenord: ai biglietti integrati che permettono di muoversi sui mezzi urbani delle due città e visitarne i principali musei si aggiungono i ticket che comprendono il viaggio in treno sulla linea Bergamo-Brescia. I biglietti speciali con il treno, realizzati grazie alla collaborazione fra trenord, Gruppo Brescia Mobilità e ATB Bergamo, sono acquistabili sulle app Bresciapp! e ATB Mobile. In occasione della manifestazione, trenord ha potenziato l’offerta e rinnovato la flotta sulla linea ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 10 marzo 2023). AItaliana2023 conrd: aiche permettono di muoversi sui mezzi urbani delle due città e visitarne i principali musei si aggiungono i ticket che comprendono il viaggio insulla linea. Ispeciali con il, realizzati grazie alla collaborazione frard, GruppoMobilità e ATB, sono acquistabili sulle apppp! e ATB Mobile. In occasionemanifestazione,rd ha potenziato l’offerta e rinnovato la flotta sulla linea ...

Bergamo - Brescia Capitale della Cultura 2023: gli eventi Bergamo - Brescia sono la Capitale della Cultura 2023: gli eventi da non perdere Per la prima volta assoluta il titolo viene assegnato a due città insieme, Bergamo e Brescia, province unite dalla ... Casta Diva Ideas firma "Light is Life. Festa delle Luci A2A" ' Light is Life. Festa delle Luci A2A ', evento ideato e prodotto da Casta Diva Ideas (parte di Casta Diva Group), si è concluso dopo aver fatto brillare con le sue luci Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023 dal 10 al 26 febbraio. Ha registrato la presenza di 640.000 visitatori nelle due città , con un successo di pubblico che è andato le previsioni. La ... Quentin Tarantino in Italia ad aprile Il giorno prima, la sera del 6 aprile, il regista sarà invece protagonista al Teatro Grande di Brescia di una delle serate evento di Bergamo Brescia Capitale della cultura, in cui si racconterà ... sono la Capitale della Cultura 2023: gli eventi da non perdere Per la prima volta assoluta il titolo viene assegnato a due città insieme,, province unite dalla ...' Light is Life. Festa delle Luci A2A ', evento ideato e prodotto da Casta Diva Ideas (parte di Casta Diva Group), si è concluso dopo aver fatto brillare con le sue luciCapitale Italiana della Cultura 2023 dal 10 al 26 febbraio. Ha registrato la presenza di 640.000 visitatori nelle due città , con un successo di pubblico che è andato le previsioni. La ...Il giorno prima, la sera del 6 aprile, il regista sarà invece protagonista al Teatro Grande didi una delle serate evento diCapitale della cultura, in cui si racconterà ... «Bergamo e Brescia sotterranee»: al via i tour virtuali fra passaggi misteriosi Giornale di Brescia Bergamo Brescia: due città sorelle ma diverse Appuntamento di "Incontri culturali" dedicato al rapporto tra le città di Bergamo e Brescia, nell'anno che le vede entrambe Capitali della Cultura, a cura del professor Renato Ferlinghetti dell'Univer ... BERGAMO E BRESCIA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2023: IN VENDITA I BIGLIETTI INTEGRATI CON IL TRENO Disponibili anche i ticket per l’uso illimitato della mobilità urbana+treno e l’ingresso ai principali musei Trenord ha potenziato l’offerta e rinnovato la flotta sulla linea Bergamo-Brescia (mi-loren ... Appuntamento di "Incontri culturali" dedicato al rapporto tra le città di Bergamo e Brescia, nell'anno che le vede entrambe Capitali della Cultura, a cura del professor Renato Ferlinghetti dell'Univer ...Disponibili anche i ticket per l’uso illimitato della mobilità urbana+treno e l’ingresso ai principali musei Trenord ha potenziato l’offerta e rinnovato la flotta sulla linea Bergamo-Brescia (mi-loren ...