Berardelli Sin | ' Con Settimana cervello tante iniziative aperte a pubblico'

(Di venerdì 10 marzo 2023) Roma, 10 mar. - "In occasione dellamondiale del2023 in tutt'Italia si svolgeranno, dal 13 al 19 marzo, numeroserivolte al. Gli obiettivi della campagna sono: ...

Così Alfredo, presidente della Società italiana di neurologia (), nella settima puntata della rubrica mensile 'Proteggi il tuo cervello, affidati al neurologo' dedicata alla Settimana ...... acronimo di Magnetic Resonance guided Focused UltraSound è una tra le novità terapeutiche più importanti ha puntualizzato Alfredo, Presidente della Società Italiana di Neurologia- .Questo speciale dedicato alla prima Giornata nazionale della neurologia dà il via alla serie 'Proteggi il tuo cervello, affidati al neurologo'.): 'Scopo far conoscere alla popolazione le malattie neurologiche e quali sono le funzioni del neurologo'.

Roma, 10 mar. (Adnkronos Salute) – “In occasione della Settimana mondiale del cervello 2023 in tutt’Italia si svolgeranno, dal 13 al 19 marzo, numerose iniziative rivolte al pubblico. Gli obiettivi de ...Dalla prognosi attraverso l’analisi di saliva e lacrime, ai farmaci per la prevenzione delle patologie, fino alle terapie non farmacologiche come gli ultrasuoni focalizzati, passando per la rivoluzion ...