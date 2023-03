Beppe Grillo, procura chiude indagine per traffico influenze per Moby (Di venerdì 10 marzo 2023) (Adnkronos) – La procura di Milano ha chiuso le indagini su Beppe Grillo, fondatore del Movimento Cinque Stelle, indagato dal gennaio scorso per traffico di influenze illecite per una serie di contratti pubblicitari sottoscritti nel 2018-2019 dalla compagnia marittima Moby dell’armatore Vincenzo Onorato. La chiusura d’indagine riguarda anche l’armatore che risulta indagato per lo stesso reato. Per l’ipotesi accusatoria la società di Grillo avrebbe percepito soldi “quale corrispettivo di un ‘accordo di partnership’ avente a oggetto la diffusione su canali virtuali di ‘contenuti redazionali’ per il marchio Moby”. Il fondatore del Movimento Cinque Stelle Beppe Grillo avrebbe ricevuto da Vincenzo ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 10 marzo 2023) (Adnkronos) – Ladi Milano ha chiuso le indagini su, fondatore del Movimento Cinque Stelle, indagato dal gennaio scorso perdiillecite per una serie di contratti pubblicitari sottoscritti nel 2018-2019 dalla compagnia marittimadell’armatore Vincenzo Onorato. La chiusura d’riguarda anche l’armatore che risulta indagato per lo stesso reato. Per l’ipotesi accusatoria la società diavrebbe percepito soldi “quale corrispettivo di un ‘accordo di partnership’ avente a oggetto la diffusione su canali virtuali di ‘contenuti redazionali’ per il marchio”. Il fondatore del Movimento Cinque Stelleavrebbe ricevuto da Vincenzo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilriformista : L’armatore Onorato pagava Grillo per la pubblicità sul blog: per la Procura quel rapporto celava una mediazione ill… - beppe_grillo : Si apre il Campionato dei Poveri: Poveri di serie A, Poveri di serie B, poveri di Serie C, poveri di Serie D. Ecco… - beppe_grillo : 'La droga #Superbonus. Un'overdose di edilizia da cui bisogna uscire'. Uno dei tanti titoli per screditare la nostr… - moro_ancona : RT @lucianocapone: @Phastidio Quello che mi sono chiesto dopo il caso Moby-Onorato, senza ottenere risposta, è se anche tutti gli altri con… - PPASQUERO : RT @jacopo_iacoboni: Il messaggio che inguaia Beppe Grillo nel caso-Onorato: “Vincenzo, ho attivato Di Maio e Toninelli”. Si va verso la ri… -