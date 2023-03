Beppe Grillo indagato. I pm: Soldi e favori da Vincenzo Onorato per favorire Moby (Di venerdì 10 marzo 2023) Un accordo di partnership biennale tra Moby e la Beppe Grillo srl del valore complessivo di 240 mila euro, l’organizzazione di un comizio elettorale a Torre del Greco il 12 agosto 2018 e la promessa l’anno dopo di organizzare ulteriori incontri elettorali in Campania e Calabria. Sono queste – secondo la Procura di Milano – il “denaro” e “altre utilita’” che l’armatore di Moby Vincenzo Onorato avrebbe garantito a Beppe Grillo in cambio di una “mediazione illecita” consistita nell’intervenire sugli allora ministri del M5s Luigi Di Maio e Danilo Toninelli e Stefano Patuanelli dei governi Conte I e II. Un’azione – stando alla valutazione dell’ex procuratore aggiunto Maurizio Romanelli e il pm Cristiana Roveda – “non limitata a rappresentare ai propri ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 10 marzo 2023) Un accordo di partnership biennale trae lasrl del valore complessivo di 240 mila euro, l’organizzazione di un comizio elettorale a Torre del Greco il 12 agosto 2018 e la promessa l’anno dopo di organizzare ulteriori incontri elettorali in Campania e Calabria. Sono queste – secondo la Procura di Milano – il “denaro” e “altre utilita’” che l’armatore diavrebbe garantito ain cambio di una “mediazione illecita” consistita nell’intervenire sugli allora ministri del M5s Luigi Di Maio e Danilo Toninelli e Stefano Patuanelli dei governi Conte I e II. Un’azione – stando alla valutazione dell’ex procuratore aggiunto Maurizio Romanelli e il pm Cristiana Roveda – “non limitata a rappresentare ai propri ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Beppe #Grillo e l'armatore Onorato verso il processo per traffico di influenze. La chat del fondatore #M5S: 'Ho att… - ilriformista : L’armatore Onorato pagava Grillo per la pubblicità sul blog: per la Procura quel rapporto celava una mediazione ill… - beppe_grillo : Si apre il Campionato dei Poveri: Poveri di serie A, Poveri di serie B, poveri di Serie C, poveri di Serie D. Ecco… - willerdino : RT @lucianocapone: @Phastidio Quello che mi sono chiesto dopo il caso Moby-Onorato, senza ottenere risposta, è se anche tutti gli altri con… - don_notadom1 : RT @SecolodItalia1: Beppe Grillo e l’armatore della Moby, chiusa l’inchiesta: l’accusa è traffico di influenze illecite -