Beppe Grillo e Vincenzo Onorato indagati per traffico di influenze illecite, la chat: "Ho attivato Di Maio e Toninelli, vediamo cosa dicono" (Di venerdì 10 marzo 2023) Chiusa l'inchiesta sul rapporto tra Moby e il blog del fondatore M5S. La procura di Milano verso la richiesta di processo per la presunta mediazione illecita di Grillo nei confronti dell'armatore, suo amico di lunga data Leggi su repubblica (Di venerdì 10 marzo 2023) Chiusa l'inchiesta sul rapporto tra Moby e il blog del fondatore M5S. La procura di Milano verso la richiesta di processo per la presunta mediazione illecita dinei confronti dell'armatore, suo amico di lunga data

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilriformista : L’armatore Onorato pagava Grillo per la pubblicità sul blog: per la Procura quel rapporto celava una mediazione ill… - ultimora_pol : Beppe #Grillo e l'armatore Onorato verso il processo per traffico di influenze. La chat del fondatore #M5S: 'Ho att… - beppe_grillo : Si apre il Campionato dei Poveri: Poveri di serie A, Poveri di serie B, poveri di Serie C, poveri di Serie D. Ecco… - gianeuge12 : RT @RenzoLaBianca: Tipo liberi tutti....... La Procura di Milano ha chiuso le indagini, in vista di una probabile richiesta di processo, p… - petergomezblog : Milano, chiusa indagine per traffico influenze su Beppe Grillo e il patron di Moby Onorato. Le chat: “Ho attivato D… -