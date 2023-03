Beppe Grillo e l’armatore della Moby | chiusa l’inchiesta | l’accusa è traffico di influenze illecite

(Di venerdì 10 marzo 2023) La procura di Milano ha chiuso le indagini su, fondatore del Movimento Cinque Stelle, indagato dal gennaio scorso perdiper una serie di contratti pubblicitari sottoscritti nel 2018-2019 dalla compagnia marittimadelVincenzo Onorato. La chiusura d’indagine riguarda ancheche risulta indagato per lo stesso reato. Per l’ipotesi accusatoria la società diavrebbe percepito soldi “quale corrispettivo di un “accordo di partnership avente a oggetto la diffusione su canali virtuali di contenuti redazionali per il marchio”. LEGGI ANCHEindagato perdi ...

Per altre persone chiesta l'archiviazione . La procura di Milano ha chiuso l'inchiesta a carico dell'armatore Vincenzo Onorato e, cui e' stato notificato un avviso di conclusione indagini, per il reato di traffico di influenze illecite. Come spiegato in una nota, l'indagine riguarda i pagamenti effettuati da ...La procura di Milano ha chiuso le indagini sul fondatore del Movimento 5 Stellee sul patron del gruppo Moby Vincenzo Onorato , in vista di una probabile richiesta di processo per traffico d'influenze illecite. I due sono indagati dai giudici del capoluogo lombardo ...verso un possibile rinvio a giudizio. La Procura di Milano ha chiuso le indagini sul co - fondatore del Movimento 5 Stelle e Vincenzo Onorato , patron del gruppo Moby , accusati di ...

Beppe Grillo verso il rinvio a giudizio. La Procura di Milano ha chiuso le indagini sul co-fondatore del Movimento 5 Stelle e Vincenzo Onorato, patron del gruppo Moby, accusati di traffico di influenz ...