Beni confiscati, l’assessore Morcone striglia i sindaci inadempienti – VIDEO (Di venerdì 10 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Il Comune di Torre Annunziata è stato sciolto anche perché inadempiente sulle misure di riutilizzo dei Beni confiscati alla criminalità organizzata ed anche il comune di Marano ha fatto poco. Cita questi due esempi l’assessore alla sicurezza della regione Campania, Mario Morcone, intervenendo al convegno, convocato questa mattina a Palazzo Sant’Agostino, sede dell’amministrazione provinciale di Salerno, per fare il punto della situazione con il forum dei giovani, alla presenza, tra gli altri, del deputato salernitano Piero De Luca e del comandante del nucleo di polizia economica finanziaria della Guardia di Finanza, Claudio Molinari. Tracciando un bilancio del lavoro fatto, l’assessore Morcone non ha mancato di sottolineare alcune criticità lanciando un ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 10 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Il Comune di Torre Annunziata è stato sciolto anche perché inadempiente sulle misure di riutilizzo deialla criminalità organizzata ed anche il comune di Marano ha fatto poco. Cita questi due esempialla sicurezza della regione Campania, Mario, intervenendo al convegno, convocato questa mattina a Palazzo Sant’Agostino, sede dell’amministrazione provinciale di Salerno, per fare il punto della situazione con il forum dei giovani, alla presenza, tra gli altri, del deputato salernitano Piero De Luca e del comandante del nucleo di polizia economica finanziaria della Guardia di Finanza, Claudio Molinari. Tracciando un bilancio del lavoro fatto,non ha mancato di sottolineare alcune criticità lanciando un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GDF : #GDF #Roma confiscati beni per oltre 60 milioni di euro a un imprenditore romano “fiscalmente pericoloso” operante… - Roberto02248702 : RT @TgrRaiSicilia: Nel tg delle 19.35 Report di @libera_annclm sui beni confiscati in Sicilia. Centinaia le realtà impegnate nella gestion… - TeleOccidente : Mafia, confiscati beni per 500 mila euro ad esponente del clan di Porta Nuova - - TgrRai : RT @TgrRaiSicilia: Confisca di beni a esponente della famiglia mafiosa palermitana di Porta Nuova. I dettagli sul nostro sito #IoSeguoTgr… - GDS_it : Beni per mezzo milione sono stati confiscati a Tommaso Lo Presti di Palermo, 47 anni, detto ’u pacchiuni, considera… -