Bengalese preso a botte sul bus | arrestata la baby gang romana 

(Di venerdì 10 marzo 2023) AGI - Rapina aggravata, lesioni personali commesse con finalità di discriminazione od odio razziale e interruzione di pubblico servizio: questi i reati alla base dell'arresto, eseguito dai carabinieri del Comando di Roma Piazza Venezia, di due minori e un maggiorenne, protagonisti dell'aggressione, avvenuta il 13 novembre del 2022, ai danni di unche era su un autobus di linea del centro della capitale. I militari dell'Arma, coordinati dalla procura di Roma e da quella presso il tribunale per i minorenni, si sono attivati dopo essere intervenuti in Piazza d'Aracoeli per aiutare un uomo di origini bengalesi che senza motivo era stato dapprima offeso, poi picchiato e infine derubato da un gruppo di ragazzi, tutti giovanissimi, che erano con lui sull'autobus N201. Gli elementi raccolti dagli investigatori hanno spinto il gip e il tribunale per i minorenni a ...

Uno degli aggressori, non contento, ha rubato il cellulare al, prima di darsi alla fuga. I carabinieri del Comando di Roma Piazza Venezia dopo aver ascoltato la vittima, che soccorsa dal ...Ridevano di lui, provato da una giornata di lavoro e ancora in autobus per tornare a casa. Poi gli sputi in faccia, i pugni, gli insulti razzisti all'indirizzo della vittimache viene trascinata fuori dal mezzo per essere picchiata da un pugno di ragazzini, di cui solo uno maggiorenne. Adesso sono stati arrestati. Uno, il 23enne, è in carcere. Abbonati per ......in mano da una famiglia(vedi notizia ). Il quartiere, spiegano, sta cambiando e facendo passi avanti in tema di dialogo interculturale. Ci congratuliamo e ringraziamo il giovane ...

Il grave episodio accaduto nella Capitale nel novembre scorso. I protagonisti dell'aggressione sono due minori e un maggiorenne ai quali sono stati contestati i reati di rapina aggravata, lesioni pers ...Poi gli sputi in faccia, i pugni, gli insulti razzisti all’indirizzo della vittima bengalese che viene trascinata fuori dal mezzo per essere picchiata da un pugno di ragazzini, di cui solo uno ...