Benevento | i convocati di Stellone per il match con il Como

(Di venerdì 10 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoRobertoha convocato 23 giocatori per la sfida interna con ilin programma domani allo stadio Ciro Vigorito. Nell’elenco figura anche il portiere Alberto Paleari che però nelle ultime ore ha accusato un virus che pone la sua presenza in campo a forte rischio. Nella lista non figurano gli infortunati Glik, Veseli, Vokic, Pettinari, Ciano Koutsoupias ed El Kaouakibi. Di seguito igiallorossi: 4 Acampora Gennaro17 Agnello Emanuele96 Capellini Riccardo35 Carfora Lorenzo10 Farias Diego18 Foulon Daam16 Improta Riccardo11 Jureskin Roko7 Karic Nermin6 Kubica Krzysztof20 La Gumina Antonino 3 Letizia Gaetano33 Leverbe Maxime22 Lucatelli Igor12 Manfredini Nicolo’25 Nwankwo Simeon Tochukwo21 Paleari Alberto58 Pastina Christian79 Sanogo Siriki27 Schiattarella Pasquale8 ...

