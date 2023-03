Benevento-Como, il mercato di Santa Colomba chiude alle 10 (Di venerdì 10 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Comune di Benevento rende noto che, al fine di consentire lo svolgimento dell’incontro del campionato di calcio professionistico di Serie B Benevento – Como in programma domani, 11 marzo, è stato deciso di mantenere invariata la giornata del sabato per lo svolgimento del mercato rionale settimanale di Santa Colomba che si svolge nell’area retrostante lo stadio Ciro Vigorito, a condizione che l’attività di vendita termini entro un orario utile, ossia le ore 10:00, per permettere l’organizzazione logistica dell’area con la predisposizione e l’installazione delle attrezzature necessarie (transenne, apparecchiature per riprese televisive) e la sua messa in sicurezza entro le ore 11:00. Pertanto, con ordinanza n. 3/2022, è stato stabilito che gli operatori ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 10 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Comune dirende noto che, al fine di consentire lo svolgimento dell’incontro del campionato di calcio professionistico di Serie Bin programma domani, 11 marzo, è stato deciso di mantenere invariata la giornata del sabato per lo svolgimento delrionale settimanale diche si svolge nell’area retrostante lo stadio Ciro Vigorito, a condizione che l’attività di vendita termini entro un orario utile, ossia le ore 10:00, per permettere l’organizzazione logistica dell’area con la predisposizione e l’installazione delle attrezzature necessarie (transenne, apparecchiature per riprese televisive) e la sua messa in sicurezza entro le ore 11:00. Pertanto, con ordinanza n. 3/2022, è stato stabilito che gli operatori ...

