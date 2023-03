Benevento-Como, i bookmakers non prevedono gol: quota altissima per l’Over (Di venerdì 10 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Benevento, terzultimo in classifica e reduce da tre partite senza successi, vuole invertire la rotta. I giallorossi ospitano al Vigorito il Como imbattuto invece da cinque match e voglioso di agganciare il treno playoff. Partita da tripla in quota, con una leggera preferenza per la vittoria dei padroni di casa – come nell’ultimo precedente in Campania – offerta a 2,63 dagli esperti di 888sport, sale a 2,88 il pareggio con il colpo lombardo in quota a 2,95. Nonostante gli ultimi due precedenti abbiano regalato almeno tre gol, per i bookie sarà match bloccato con l’Under 2.5 a 1,57, nettamente avanti sull’Over 2.5 proposto a 2,32. Per quanto riguarda il risultato esatto in pole c’è l’1-1 a 5,75, vale 7,50 la vittoria per 1-0 del Benevento, mentre lo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 10 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl, terzultimo in classifica e reduce da tre partite senza successi, vuole invertire la rotta. I giallorossi ospitano al Vigorito ilimbattuto invece da cinque match e voglioso di agganciare il treno playoff. Partita da tripla in, con una leggera preferenza per la vittoria dei padroni di casa – come nell’ultimo precedente in Campania – offerta a 2,63 dagli esperti di 888sport, sale a 2,88 il pareggio con il colpo lombardo ina 2,95. Nonostante gli ultimi due precedenti abbiano regalato almeno tre gol, per i bookie sarà match bloccato con l’Under 2.5 a 1,57, nettamente avanti sul2.5 proposto a 2,32. Per quanto riguarda il risultato esatto in pole c’è l’1-1 a 5,75, vale 7,50 la vittoria per 1-0 del, mentre lo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE B - Benevento a caccia di punti salvezza, in quota gli uomini di Stellone cercano i tre punti contro il Como http… - napolimagazine : SERIE B - Benevento a caccia di punti salvezza, in quota gli uomini di Stellone cercano i tre punti contro il Como - apetrazzuolo : SERIE B - Benevento a caccia di punti salvezza, in quota gli uomini di Stellone cercano i tre punti contro il Como - tiagoparanhove2 : RT @SerieBItaliaBR: 33° Rodada 14 de Abril 15:30 Modena x Parma 15 de Abril 9h Ascoli x Südtirol, Bari x Como, Benevento x Reggina, Cosenza… - tiagoparanhove2 : RT @SerieBItaliaBR: 32° Rodada 10 de Abril 7:30 Benevento x SPAL 10h Brescia x Ternana, Cittadella x Parma, Como x Genoa, Frosinone x Asco… -