Benevento | a Palazzo Mosti presentato il progetto ‘Anziani in sicurezza’

(Di venerdì 10 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiE’ statostamane nell’Aula consiliare diindell’Amministrazione comunale in partnership con la cooperativa sociale Nuovi Incontri finanziato dal Ministero dell’Interno per il tramite della Prefettura dicon il Fondo per la prevenzione e il contrasto alle truffe agli anziani. Alla conferenza hanno partecipato il sindaco Clemente Mastella, l’assessore alle Politiche sociali Carmen Coppola, il dirigente dei Settore Servizi al Cittadino Gennaro Santamaria e la coordinatrice delMaria Fanzo. L’obiettivo è contrastare il fenomeno delle truffe ai danni degli anziani attraverso attività di sensibilizzazione, monitoraggio dei soggetti a rischio, azioni di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenparl : Presentato a Palazzo Mosti il progetto 'Anziani in sicurezza' (foto in allegato) - - notizieloc : Benevento: Otto marzo, giornata di lettura e riflessione nell’Aula consiliare di Palazzo Mosti -… - radiocitta : Immaginiamo questa scena a Palazzo Mosti ogni volta che il sindaco pubblica un post #Benevento -

Già dal tavolo tecnico, in programma il prossimo 16 marzo aMosti per discutere sulla ... LA VICENDA -è da tempo una città particolarmente inospitale per gli animali, già vittime di .... 'Il ddl Anziani è stato approvato dal Senato con 92 voti favorevoli, nessun contrario e ...provinciale seniores di Forzia Italia che in merito al provvedimento adottato aMadama .... Il progetto INVISIBILIA, promosso dall'Ordine degli Avvocati dicon il Comitato Pari Opportunità, finalizzato a tenere alta l'attenzione sul fenomeno ...prima volta in un...

Benevento, a Palazzo Mosti presentato il progetto 'Anziani in ... anteprima24.it

“La passione vien guardano”. E’ questo lo slogan che accompagna l’ultima iniziativa messa in campo dal Comune e da Benevento Città Spettacolo per ...Oltre duecento le firme raccolte per dire basta alle sevizie sugli animali al Rione Libertà. Sono questi i numeri che sanciscono il successo della manifestazione, organizzata sabato scorso al corso Ga ...