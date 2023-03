Benedetta Primavera | ospiti prima puntata

Leggi su ascoltitv

(Di venerdì 10 marzo 2023) Loretta Goggi, dopo anni da giudice a Tale e Quale Show, torna protagonista di un varietà tutto suo:, in onda su Raiuno, segna infatti la suaconduzione di un programma dopo trent’anni. Uno show che racconterà la storia della televisione italiana, con uno sguardo al passato ma anche al presente.Nelladel 10 marzo 2023, sonoHeather Parisi, per ricreare le atmosfere dellaedizione di Fantastico, il mitico show della Rai, e l’attrice Chiara Francini. Non mancherà, ovviamente, la musica, con alcuni “duetti impossibili”: sul palco, Mietta e Anna Tatangelo che ...