Benedetta Primavera: ospiti e anticipazioni 10 marzo 2023 (Di venerdì 10 marzo 2023) Benedetta Primavera con Loretta Goggi arriva stasera in tv venerdì 10 marzo 2023 con un nuovissimo show in prima serata su Rai 1. Di seguito ospiti e anticipazioni del programma. SCOPRI COSA C'È IN TV A 30 anni di distanza, da venerdì 10 marzo per quattro appuntamenti, Loretta Goggi torna alla guida di un grande show in prima serata su Rai 1. "Benedetta Primavera", una produzione Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Blu Yazmine, è il titolo di un nuovo attesissimo varietà, un viaggio in cui Loretta, conclamata regina del piccolo schermo, racconterà la sua storia e quella della televisione italiana. Al suo fianco Luca e Paolo. "Benedetta Primavera" è la summa ...

