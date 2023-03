BENEDETTA PRIMAVERA: LORETTA GOGGI TORNA DOPO 30 ANNI ALLA CONDUZIONE DI UN GRANDE SHOW (Di venerdì 10 marzo 2023) A 30 ANNI di distanza, da venerdì 10 marzo per quattro appuntamenti, LORETTA GOGGI TORNA ALLA guida di un GRANDE SHOW in prima serata su Rai 1. “BENEDETTA PRIMAVERA”, una produzione Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Blu Yazmine, è il titolo di un nuovo attesissimo varietà, un viaggio in cui LORETTA, conclamata regina del piccolo schermo, racconterà la sua storia e quella della televisione italiana. Al suo fianco Luca e Paolo. Già enfant prodige, LORETTA GOGGI ha una carriera professionale che ha attraversato lo spettacolo italiano in lungo e in largo. Un’artista dai mille talenti e dai tanti primati: è stata, ad esempio, la prima donna a condurre un quiz ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 10 marzo 2023) A 30di distanza, da venerdì 10 marzo per quattro appuntamenti,guida di unin prima serata su Rai 1. “”, una produzione Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Blu Yazmine, è il titolo di un nuovo attesissimo varietà, un viaggio in cui, conclamata regina del piccolo schermo, racconterà la sua storia e quella della televisione italiana. Al suo fianco Luca e Paolo. Già enfant prodige,ha una carriera professionale che ha attraversato lo spettacolo italiano in lungo e in largo. Un’artista dai mille talenti e dai tanti primati: è stata, ad esempio, la prima donna a condurre un quiz ...

