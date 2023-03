Benedetta Primavera | lo show di Loretta Goggi su Rai 1 | ospiti e anticipazioni prima puntata 10 marzo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 10 marzo 2023)ha tutte le carte in regola per poter diventare un vero tormentone mediatico. Stiamo parlando, per chi non lo avesse ancora capito, del nuovo spettacolo televisivo a conduzioneche farà il suo esordio proprio a partire da stasera, venerdì 102023, inserata su Rai Uno., chi è il marito Gianni Brezza: figli, come è morto, funerale, carriera, il nuovo spettacolo diTutto pronto, o quasi, allora, per il nuovo spettacolo televisivo didal titolo. ...