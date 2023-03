(Di venerdì 10 marzo 2023) Stasera, venerdì 10 marzo 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda ladi, il nuovo show targato Rai condotto dalla grande Loretta Goggi. Il titolo del programma è ispirato, ovviamente, alla canzoneGoggi “Maledetta”, classificatasi seconda al Festival di Sanremo 1981 ma ancora oggi conosciuta, ascoltata ed apprezzata in Italia e nel mondo. “non nasce per celebrare me, nonostante abbia 63 anni di carriera da festeggiare quest’anno, ma dal desiderio di fare un viaggio nel mondo dello spettacolo e del costume – le paroleGoggi -, una lettura dedicata sia al passato che al presente, consia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CIAfra73 : TuttalaTivu · GuidaTV 10 Marzo 2023: La sfida Benedetta Primavera vs Buongiorno Mamma, tra Quarto grado, Propagand.… - RebeccaChiadini : RT @Raiofficialnews: 'L'artista è colui che balla, canta, recita, imita, presenta'. ??#BenedettaPrimavera, da stasera alle 21.30 su @RaiUn… - LorenzoMainieri : Benedetta Primavera: alle 21:25 su @RaiUno con @LorettaGoggi - tvzoomitalia : #LorettaGoggi: #BenedettaPrimavera, la mia terza giovinezza - bubinoblog : GUIDA TV 10 MARZO 2023: BENEDETTA PRIMAVERA, BUONGIORNO MAMMA, QUARTO GRADO -

Primo appuntamento stasera , venerdì 10 marzo 2023, con, in onda su Rai1 alle ore 21.30 . Loretta Goggi torna in TV con uno show tutto suo, in quattro grandi serate . La Goggi sarà protagonista di un viaggio in cui racconterà la sua ...... in prima e seconda serata Stasera in TV: I Programmi in prima serata, Venerdì 10 Marzo 2023, Loretta Goggi torna in TV con uno show tutto suo, in quattro grandi serate. La Goggi ...Claudio Amendola ospite nel nuovo showin onda stasera in tv su Rai 1. L'attore, conduttore televisivo e regista italiano sarà nel programma condotto da Loretta Goggi per un excursus sugli sceneggiati di un tempo. Ma ...

Su Rai 1 torna Loretta Goggi col suo "Benedetta Primavera" La Gazzetta dello Sport

Benedetta Primavera: anticipazioni e ospiti della prima puntata in onda stasera, 10 marzo 2023, alle ore 21,25 su Rai 1. Tutte le info ...Benedetta Primavera: cast, ospiti, quante puntate e streaming show di Loretta Goggi in onda da venerdì 10 marzo 2023. Tutte le informazioni ...