Beetlejuice 2 | Jenna Ortega pronta al ruolo di protagonista - Magazine

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... afnewsinfo : Jenna Ortega potrebbe recitare nel sequel di Beetlejuice - orgoglionerd : Beetlejuice: il sequel potrebbe coinvolgere Jenna Ortega - comingsoonit : #JennaOrtega e #TimBurton potrebbero lavorare di nuovo insieme: dopo Mercoledì, l'attrice starebbe valutando il ruo… - DzheringRuslan : RT @repubblica: Jenna Ortega, dopo Mercoledì l'aspetta 'Beetlejuice 2' di Tim Burton [a cura della redazione Spettacoli] - RepSpettacoli : Jenna Ortega, dopo Mercoledì l'aspetta 'Beetlejuice 2' di Tim Burton [a cura della redazione Spettacoli] [aggiornam… -

LEGGI "2:Ortega in trattativa per unirsi al cast del sequel del film di Tim Burton LEGGI - Mercoledì,Ortega ha cambiato gli script: "Niente aveva senso" LEGGI - Mercoledì ...Il sodalizio tra l'attrice e il regista Tim Burton è iniziato sul set di Mercoledì, le riprese sarebbero ai nastri di ...... difficile che esista un cast, no Tuttavia, nel mese di marzo 2023 sono usciti vari rumors secondo cui2 potrebbe vedere il volto diOrtega all'interno del cast. L'attrice, già ...

Beetlejuice 2, Jenna Ortega in trattative per il film sequel ComingSoon.it

Dopo la prima stagione di Mercoledì, Jenna Ortega è ormai alla ribalta per essere una delle attrici più ricercate del momento. Secondo molteplici fonti di The Hollywood Reporter, la Mercoledì Addams d ...Non c'è dubbio che Jenna Ortega sia l'attrice più quotata del momento. E chi, se non Tim Burton, può volerla nel cast di Beetlejuice 2 ...