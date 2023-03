Beetlejuice 2 | Jenna Ortega nel cast del sequel?

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 10 marzo 2023) Come inizialmente riportato dall’insider Jeff Sneider e successivamente confermato da The Hollywood Reporter,è in trattative per interpretare la figlia di Lydia Deetz (Winona Ryder) neldi, tornato in lavorazione dopo oltre un decennio di ritardi. Inoltre, Sneider riporta che2 vedrà il ritorno di Michael Keaton, che aveva interpretato il bio-esorcista nel film originale, di Catherine O’Hara, che aveva interpretato Delia Deetz, e ovviamente la stessa Ryder. THR conferma che Tim Burton dovrebbe tornare alla regia. I’m told thatat the very least has an offer to play Lydia Deetz’s daughter in2, which is finally a go with Burton, Keaton, O’Hara and Ryder back. That’s the word on the ...