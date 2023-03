Beetlejuice 2: Jenna Ortega in trattative per comparire nel sequel di Tim Burton (Di venerdì 10 marzo 2023) Jenna Ortega si prepara a riunirsi al regista di Mercoledì Tim Burton nel sequel dell'hit Beetlejuice, confermato il ritorno di Michel Keaton. Dopo il successo di Mercoledì, Jenna Ortega si prepara a tornare a collaborare con Tim Burton. Secondo l'Hollywood Reporter l'attrice sarebbe in trattative per recitare in *Beetlejuice 2. Da ieri, Jenna Ortega è nei cinema italiani con Scream VI, che potrebbe ottenere la migliore apertura negli oltre 25 anni di storia del franchise. Tornando a Beetlejuice 2, Tim Burton, che ha diretto il film del 1988 con Michael Keaton, tornerà alla regia del sequel di cui si vocifera da tempo. La produzione ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 10 marzo 2023)si prepara a riunirsi al regista di Mercoledì Timneldell'hit, confermato il ritorno di Michel Keaton. Dopo il successo di Mercoledì,si prepara a tornare a collaborare con Tim. Secondo l'Hollywood Reporter l'attrice sarebbe inper recitare in *2. Da ieri,è nei cinema italiani con Scream VI, che potrebbe ottenere la migliore apertura negli oltre 25 anni di storia del franchise. Tornando a2, Tim, che ha diretto il film del 1988 con Michael Keaton, tornerà alla regia deldi cui si vocifera da tempo. La produzione ...

