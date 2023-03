Bayern Monaco-Augsburg (sabato 11 marzo 2023 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici. Nagelsmann ritrova Pavard ma perde Choupo Moting (Di venerdì 10 marzo 2023) Liquidata la pratica Paris Saint Germain con due vittorie in due gare il Bayern Monaco di Nagelsmann torna ad interessarsi del campionato, dove ha in programma il derby bavarese contro l’Augsburg. La squadra di Maassen è stata la prima a fermare i bavaresi quest’anno, nella gara d’andata, infliggendo loro una sconfitta di misura in quella che è anche stata la prima InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di venerdì 10 marzo 2023) Liquidata la pratica Paris Saint Germain con due vittorie in due gare ilditorna ad interessarsi del campionato, dove ha in programma il derby bavarese contro l’. La squadra di Maassen è stata la prima a fermare i bavaresi quest’anno, nella gara d’andata, infliggendo loro una sconfitta di misura in quella che è anche stata la prima InfoBetting: Scommesse Sportive e

