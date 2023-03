Battipaglia | trovati con la cocaina nell’auto | due arresti

(Di venerdì 10 marzo 2023) Lo scorso marzo gli Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. distaccato dihanno tratto in arresto in flagranza di reato A.B. e E.I. per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente: i due uomini sono statiin possesso di circa 57 grammi dinascosta all’interno della propria auto, nonchè una somma di denaro ed un bilancino elettronico di precisione. Segui ZON.IT su Google News.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... salernonotizie : Battipaglia: trovati in possesso di cocaina nell’auto, due arrestati -

Distaccato di, hanno arrestato nella flagranza di reato A. B. e E. I. per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, perchéin possesso di circa 57 grammi di cocaina ...... arrestati padre e figlioin possesso di auto rubate 24 Febbraio Zerottonove: nascondevano droga negli slip, arrestati 2 pusher 24 Febbraio Zerottonove Salerno, '9 minuti con l'...... arrestati padre e figlioin possesso di auto rubate 24 Febbraio Zerottonove: nascondevano droga negli slip, arrestati 2 pusher 24 Febbraio Zerottonove Salerno, '9 minuti con l'...

Battipaglia: trovati in possesso di cocaina nell'auto, due arrestati - Salernonotizie.it Salernonotizie.it

Battipaglia, due spacciatori arrestati dalla Polizia. Giravano in auto con 57 grammi di cocaina occultata all'interno delle auto ...StampaLo scorso marzo gli Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. distaccato di Battipaglia hanno tratto in arresto in flagranza di reato A.B. e E.I. per detenzione ai fini di spaccio ...